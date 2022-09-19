İktidar tespihin imamesini çıkarıp atarsa…

AKP’den önce siyaset dâhil toplumda tüm ilişkiler, etnik, dinsel ve mezhepsel kimliğe göre belirlenmezdi. Çünkü Atatürk önderliğinde kurulan bu devlet yurttaşlık temelinde kurulmuştu.

Ana babalar çocuklarına arkadaşını seçerken arsız mı, hırsız mı, ahlaksız mı ölçütleri koyardı. İnsanların etnik ve dinsel yapılarından konuşmaktan ar duyulurdu.

2002’de Türkiye’ye “bahar” gelince işler değişti.

Aslında proje ilk olarak Türkiye’de başarılı oldu!

ABD, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na “dinler arası diyalog” ve “BOP” görevi verdi. Ulus devletler, etnik, dinsel ve mezhepsel temelde bölünmeliydi.

Aldıkları görevi hala başarıyla sürdürüyorlar!

İktidar; başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok kişinin, inanç ve etnik yapısı üzerinden yürüttüğü, itibarsızlaştırma ve halkı ayrıştırma çalışmalarını hızlandırdı.

Halkı; Mart-Nisan 2023’te gerçekleşecek olan seçimlerde adayların etnik ve dinsel yapısına göre oy vermelerini sağlamak için tüm iletişim yollarını kullanıyor.

AKP, tespihin imamesini çıkarıp taneleri dağıtmak istiyor. Bugüne kadar hazırladıkları anayasa taslaklarına bakılırsa görülür.

Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk vatandaşı sayıldığı millet tanımı tespihin imamesidir.

Bu imame, kimsenin etnik ve dinsel yapısını yok saymadığı gibi toplumsal örgütlenmede üstünlük de getirmemiştir.

İmameyi çıkarırsan taneler dağılır ve bir daha asla bir araya getiremezsin. Dağılan tüm taneler çok daha kolay sömürülür, insan onuru ayaklar altına alınır.

Suriye’ye, Irak’a bakın. ABD, BOP/ İhvan başkanı eliyle bu devletleri yok etti.

Devletler yok oldu da halkı etnik ve dinsel temelde parçalanınca mutlu mu oldular. İnsanları mahallelere kadar böldüler…

Yine son yıllarda iktidarın uyguladığı politikalar sonucu insanlar, etnik ve dinsel kökenlerini birbirine ispat etme yarışına zorlandılar.

Benim etnik ve dinsel yapım bu değil vallahi ben başka inanca sahip değilim gibi uzayıp giden cümleler kurulur oldu. Çünkü insanlar ayrışmayı ve bakışlardaki itelemeyi görmeye başladı.

Sadece Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiyorum her bir yurttaş için söylüyorum: Kılıçdaroğlu’nun veya başka bir liderin etnik ve dinse yapısı değil ne söylediği önemlidir.

Türkiye’de gerçek anlamda etnik ve dinsel sorun yoktur, sınıfsal sorun vardır.

Ancak Türkiye’de sınıfsal mücadele verdiğini iddia eden kesimlerin, etnik ve dinsel mücadeleyi öne çıkarıp ilericilik zannetmesi sonucu, sınıfsal mücadele bir türlü başlayamıyor.

ABD; ülkemizde ve bölgemizde etnik ve dinsel örgütlenmeyi demokrasi olarak gösterirse ve sınıfsal mücadele verdiğini iddia edenler de etnik ve dinsel temelde örgütlenmeyi kutsal sayarsa kim kazanır?

ABD ve stratejik ortağı iktidar!

Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı’nın liderleri şimdiye kadar etnik ya da dinsel yapılarını öne çıkarmadan mücadeleyi sürdürdüler.

Kimseyi incitmeden, tek bir hakaret etmeden, Türkiye’yi Irak ve Suriye’nin düştüğü uçurumdan aşağıya düşmesine engel olmak için gece gündüz çalışıyorlar.