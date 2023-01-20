İktidar seçime, yarattığı muhalefetle birlikte hazırlanıyor!

Dün Habertürk’te, Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Özel Röportaj’da, Bülent Arınç vardı.

22. Dönem AKP Milletvekili ünvanı ile canlı yayına katılan Arınç’ı dinlemeye başladığımda, Kurtuluş Savaşı sonrası

Yunanistan’a sığınıp Hüsniyadis adını alan Manisa Valisi olan Hüsnü bey aklıma geldi.

“Musa’nın Mücahiti” kitabı aklıma geldi! Yazarı, Ergün Poyraz aklıma geldi!

Ergenekon davaları aklıma geldi!

Kozmik oda geldi!

Elbette aklıma gelenler bir başka yazı konusudur…

Erdoğan, 14 Mayıs’ı açıkladığının ertesi günü sanki AKP’ye muhalifmiş gibi gösterilen Arınç’ın, ekrana çıkmasının manidar olduğunu düşünüyorum.

05.11.2021 tarihli “ İktidar, kendi muhalefetini yaratma çabasında! “ yazımı hatırlatmak isterim.

AKP kaybettiği seçmeni, Millet İttifakına geçmesin diye kendi muhalefetini yaratıyor diye yazmıştım.

Diğer yandan Arınç, gerçekten AKP’ye muhalefet ediyor da ben mi yanılıyorum diye tekrar dikkatle dinledim.

Yanılmadığımı gördüm…

AKP 2018 yerel seçimlerinde, Millet İttifakı karşısında yenilince, kendi muhalefetini yaratmayı hızlandırdı diye düşünüyorum.

Bir yandan CHP Atatürk ile çatışıyor algısı vererek yeni partiler kuruldu.

Diğer yandan milliyetçi, mukaddesatçı iddiası ile partiler kurdurarak İyi Parti hedef alındı.

En ilginci de Saadet Partisi’ne kayan tabanını engellemek için aşı karşıtlığı üzerinden Yeniden Refah Partisi öne çıkarıldı.

Bugün iktidarın ve yarattığı muhalefetin açıklamalarına bakıldığında ikisinin de hedefinin Millet ittifakı olduğu görülüyor.

Artık yaratılan muhalefetin liderlerini, ekranlarda sıkça göreceğimizden emin olabilirisiniz.

Arınç’ın konuşmasında bir diğer önemli başlıksa Erbakan’ın devamıyız algısıydı.

Peki, merhum Erbakan da Arınç ile aynı mı düşünüyordu?

Erdoğan’ın 2003 yılında, Antalya’da, “Üzerimizdeki Milli Görüş gömleğini çıkardık.” sözünden sonra merhum Erbakan’ın söyledikleri ile yazımı bitirmek istiyorum.

“Oradaki toplantıda söyledikleri nedir? Milli Görüş gömleğini çıkartıyoruz. E ne oluyorsunuz? Gömleksiz oluyorsunuz.

Siz zaten çömleksizdiniz bir de gömleksiz olsanız ne var. Ne gömleği giyeceksiniz?

Bilderberg gömleği, Rotaryen gömleği.

Bunları kendi milletvekillerinize kabul ettiremezsiniz çünkü o milletvekilleri Milli Görüş ocağında yetişmiştir.

Sen onu işbirlikçi yapmak istiyorsun.”