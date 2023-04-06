İktidar partileri neden panikte?..

Farkında mısınız?..

Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu çok rahat…

Rakiplerine hiç sataşmadan:

Neyi, nasıl yapacaklarını (Yapacağını değil) anlatıyor…

Umut veriyor…

Taahhüt ediyor…

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Meselâ…

Anayasa emrettiği için (Yani yasal zorunluluk gereği) depremzedeler adına yapılacak konutların bedava verileceğini taahhüt ediyor…

Kurban Bayramı’nda emeklilere 6.000 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini…

Ramazan Bayramı’nda 2.000 lira olarak ödenecek olan ikramiyenin de yine Kurban Bayramı’nda: 6.000 liraya tamamlanacağını söylüyor…

Ayrıca:

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Özgürlük vaat ediyor…

Yargı bağımsızlığı vaat ediyor…

“Cumhurbaşkanına hakaret suçu diye bir suç olmayacak” diyor…

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Buna karşılık Erdoğan ne vaat ediyor?..

Seccade vaat ediyor…

Kemal Bey’in ayakkabıyla üzerine basarak İslâm’a saygısızlık ettiği kurmaca iddiasını satıyor…

Ama…

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Kamuoyu araştırma sonuçlarına göre…

Her 100 kişiden 70’i Kemal Bey’i bu konuda “masum” ve “samimi…”.

Erdoğan’ı ise:

“Saldırgan” buluyor…

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Erdoğan…

Bilhassa son beş yıldır:

Açlık, yoksulluk ve işsizlik bataklığında çırpınan kalabalık seçmen gruplarına başka:

Ne vaat ediyor?..

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Resmi kayıtlara göre 50.000…

Gayri resmi öngörülere göre ise 200.000 yurttaşımızı yitirdiğimiz depremde evleri yıkılmış depremzedelere…

Kemal Bey’in:

“Anayasamızda yer alan sosyal devlet olmanın gereği bedava vereceğiz” dediği konutların…

Toplamda 3.600.000 liraya teslim edileceğini vaat ediyor…

Başka ne vaat ediyor Erdoğan?..

Henüz üretilmemiş…

“Yerli ve millî” olduğunu iddia ettiği bir otomobil vaat ediyor…

Bedava mı?..

Yok canım…

Yaklaşık 1.000.000 lira ödemek şartıyla…

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Peki teslim ne zaman?..

Bu yıl kasım ayında…

Ve…

Kurayla…

Yani:

Şansı olan:

1.000.000 ödeyip otomobil sahibi olacak…

★

Canlarım…

Bir yanda her şeyi (İmkân bulsa, havayı ve suyu bile) parayla satacağını vaat eden Erdoğan…

Diğer yanda…

Afet konutları başta olmak üzere…

Pek çok hizmeti ve ürünü:

Anayasamızın sosyal devlet olma ilkesi gereği:

Bedava vereceğini taahhüt eden Bay Kemal…

★

Kaynak?..

Sadece depremzedelere bağışlanmak üzere 130 milyar lira toplandı ya…

Kaynak işte o para…

★

İktidar partileri neden mi panikte?..

Bay Kemal’in…

Ayakkabıyla bastığını iddia ettikleri seccadeden başka satacak bir vaatleri kalmadığı için panikte…

Günün sözü:

Mehmet Yılmaz dedi ki:

“Seccadeyi, ayakkabıyla basmak mı daha çok kirletir; çocuklarını bile yolsuzluklarına alet edenin alnının değmesi mi?..”.

Yüzler gülecek



Dün bu köşede yayımlanan yazılarımdan birinin başlığı şöyleydi:

“Gözümüz aydın…”.

★

Yazımda…

Dünyanın barut fıçısı olan Ortadoğu’ya kalıcı barış geleceğini…

Türkiye’nin de…

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığında:

40 yıldır süren terörden kurtulacağını müjdeliyordum…

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Dün ajanslar şu haberi geçti:

“İran yedi yıl aranın ardından BAE’ye büyükelçi atadı…”.

★

Nasıldı o şarkı hatırlayalım mı?..

Size söz:

Yine baharlar gelecek…

Ortadoğu’da:

Savaşlar bitecek…

Herkesin yüzü gülecek…

Hangisine oy verirsiniz?

Halen 160.000 kişi…

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için:

“Cumhur-başkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılanıyor…

Bunlardan biri de benim…

“Erdoğan da Putin gibi dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla 1 yıl 20 gün hapis cezasına mahkûm edildim…

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Youtube kanalımda ve KORKUSUZ’daki köşemde:

“2023 seçimlerinden sonra Erdoğan yargılanacak ve mahkûm olacak” tahmininde bulunduğum için…

Aynı suçlamayla…

İki ayrı dosyada yargılanıyorum.

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Lütfen…

Kendinizi benim yerime koyun:

Özgürlüğünüzü çalan adaya mı oy verirsiniz?..

Özgürlüğünüzü iade edecek olan adaya mı?..

İkisi de denendi

Bankalarda mevduat faizleri %36-40 arasını buldu…

Peki…

Bunun için MB müdahalesi gerekti mi?..

Hayır…

★

Peki…

Ulusal medyada yer aldığım son 30 yıldır:

“Fiyatlara, faizlere ve kurlara müdahale etmeyin” diyorum…

Yani canlarım…

Ne:

“Faiz sebep enflasyon netice” diyen Erdoğan gibi düşünüyorum…

Ne de:

“Enflasyon sebep faiz sonuç” diyen gurup gibi düşünüyorum…

Türkiye, piyasa ekonomisi uygulamaya başladıktan sonra…

Bu iki görüş de uygulandı…

İkisi de başarılı olmadı…

Benim görüşüm ise denenmedi bile…

★

Ama be canlarım…

Öyle bir toplum haline getirildik ki…

Sözlerinizin ciddiye alınması için…

Ya çok ünlü olacaksınız…

Ya da sandıktan çıkacaksınız…



Günün haberi…

ABD’nin otoriterlik heveslisi eski Başkanı Trump, 32 adet suçlamayla yargılanıyor…

İlk duruşma yapıldı…

Duruşma sonrası açıklama yapan Trump:

“Seçimlere müdahale” dedi…

★

Canlarım…

Trump‘ı takdir etmeniz…

Ya da…

Ondan nefret etmeniz önemli değil…

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Mühim olan…

Bir ülkede…

O ülkeyi (Dört yıl) yönetmiş bir devlet başkanının:

Yargılanabilir olması…

★

Demokrasinin…

Ve…

Hukukun üstünlüğü ilkesinin Kâbe’si ABD’ye:

Saygı duyuyorum…

İki tane a



Temel satın aldığı daktiloyu satıcıya götürdü:

“Ula bu alet bozuk çıktı da uşağum” dedi…

“Ula dün alduğunda bozuk değuldu ya Temel…” diye itiraz etti satıcı Dursun…

“Ula Tursun, tün bunda iki tane ‘a’ olmaduğunu anlayamamuşum daa” diyerek kendisini savunan Temel devam etti: “‘saat’ yazmak isteyince anladım bozuk olduunu daa…”.

★

Yani canlarım…

Bir ülke ekonomisi ve dış politikası:

Temel kafasıyla yönetilince:

Sonuç hiç değişmiyor…