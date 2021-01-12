İkramı geri çevirmedi

Fenerbahçe dün deplasmanda Erzurumspor’u net bir skorla yense de oynadığı futbol açıkçası çok da umut vermedi. İlk 45 dakikada oyun oynama lüksünü Erzurumspor’a bırakan bir Fenerbahçe izledik sahada. Organize atak geliştiremeyen, savunmada ciddi hatalar yapan sarı-lacivertli ekibin imdadına rakip futbolcular yetişti. İlk yarının uzatma anlarında gelen golle Fenerbahçe galibiyetin kapısını açtı.

İkinci yarının ilk 5-6 dakikalık bölümünde ise karşılaşma adeta bitti. 48. ve 51. dakikalarda attığı gollerle bir anda skoru 3-0’a getirdi Fenerbahçe ve o andan sonra iki takım da maçın sonucunu biliyordu. Birinci ve ikinci gol öncesi Fenerbahçe’nin rakipten kaptığı toplarla pozisyona girdiğini de söylemek gerek.

Erol Bulut’un geçen hafta Alanyaspor maçında rakibe topu bırakmasının taktiksel bir anlayış olduğunu kabul edebiliriz ancak dünkü maç planının ne olduğunu sanırım kimse anlamadı. Rakip, biraz daha güçlü ve dirençli bir takım olsaydı Fenerbahçe’nin dünkü futbolla galip gelmesi zordu. Sarı-lacivertliler üst üste 4. galibiyetini elde edip rüzgârı arkasına almış gibi görünse de bu takımın futbol anlamında geliştirmesi gereken çok nokta var.

Özellikle Obertan’ın çıkması Erzurumspor için sonun başlangıcı oldu. Erzurum, ligde kalmak istiyorsa kadro kalitesini yükseltmeli. Aksi halde işleri zor.