İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu
Haberler Gündem

İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu örgütten kaçan 1 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği vurgulanarak, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu
Gündem