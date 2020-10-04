İkitelli’de Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde yangın

Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki yedek parça dükkanında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Sanayi sitesindeki yangın havadan da fotoğraflandı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sirayet etti. Sanayi sitesinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sanayi sitesindeki bazı işyerleri hasar gördü. Pazar günü olması nedeniyle sanayi sitesinin kapalı olduğu öğrenildi.