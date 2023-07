İkisi kadın üç garsona dehşeti yaşattılar! “Neden yaptılar, hiçbir şey anlamadık”

Iğdır’da, iş yerlerinden gece, evlerine giden 2’si kadın 3 garson, 3 kişinin saldırısına uğradı. “Açık çorbacı var mı?” sorusuna erkek garsonun cevap vermesine sinirlenen şüpheliler, “Biz sana değil, kızlara sorduk” diyerek tekme tokat saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan şüpheliler aranıyor.

Olay, 13 Ocak’ta, Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 00.30’da garson olarak çalıştıkları iş yerlerinden çıkan Hasan Can B. (17), Eylül P. (18) ve Halime M. (23), mahallede yürürken, içinde 4 kişinin olduğu otomobil yanlarında durdu.

İddiaya göre, araçtan inen kişiler, “Açık çorbacı var mı?” diye sordu. Hasan Can B.’nin “Hayır” cevabı üzerine şüpheliler, “Sana değil kızlara soruyoruz” dedi. Hasan Can B.’nin “Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız, işinize bakın” demesi üzerine şüpheliler, hakaret edip, yürümeye devam eden 3 kişinin peşinden koştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce Hasan Can B.’ye ardından Eylül P. ve Halime M.’ye tekme ve tokat attığı görüldü. 3 şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye gelen polis, araştırma başlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 3 arkadaş, tedavileri sonrası taburcu edildi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

‘NİYE SALDIRDILAR ANLAMADIK’

Olayı anlatan Halime M., “Çorbacı arayan şahısların sorusuna Hasan Can B. cevap verdi. ‘Sana değil kızlara soruyoruz’ diyen şahıslara Hasan Can B., ‘Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız. İşinize bakın’ deyince otomobili park ederek peşimizden koştular. Aralarından bir kişi Hasan Can B.’ye vurduktan sonra bize de tekme ve yumruk attı. Benim kulağıma vurunca yere düştüm. Niye saldırdılar anlamadık. Polis ve ambulans geldi. Bizi hastaneye götürdüler. Şahıslardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Kafede garson olarak çalıştığını söyleyen Eylül P., şüphelilerin küfredip saldırdığını anlattı. Hasan Can B. ise şüphelilerin hakaret edip saldırdığını belirterek, “Otomobili park ederek bize doğru koşmaya başladılar. Önce bana yumruk attıktan sonra, yanımdaki diğer arkadaşlara saldırdıktan sonra kaçtılar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Cezalarını bulsunlar” dedi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

