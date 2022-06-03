İkisi de hak etti

Bir tarafta hüzün bir tarafta ise büyük bir sevinç yaşandı maç sonunda. Bir yanda gurur ve mutluluk, diğer yanda kahır gözyaşları vardı.

Aslında karşılaşma başladıktan sonra Bandırmaspor taraftarıyla Süper Lig’e daha yakın gibi görünüyordu. İstanbulspor ise her zaman ki gibi yine seyirci fakiri. Şampiyonluk maçına çıkıyorsun neredeyse bir adım öteden taraftarını getiremiyorsun.

Finale yakışır şekilde başlayan maçta önce Bandırmaspor yokladı sonra İstanbulspor dişini gösterdi ve sahneye İbrahim Yılmaz çıktı. Önce Gökhan’ı kafayla sonrada penaltıyla avladı. Keny, Bandırmaspor’u umutlandırdı ama bu durum umuttan öteye geçemedi. İki takım da Süper Lig’i hak etti ancak başta da dediğimiz gibi bir takım sevindi. İstanbul’un Boğası Süper Lig’e adını yazdırdı. Hoş geldin İstanbulspor.