İkinci el otomobilde satışlar da, fiyatlar da arttı!

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı.

AA muhabirinin Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Bu yılın kasım ayında satışlarda ekim ayına kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış kaydedildi.

İlana çıkan araçların yüzde 47’si satıldı

Kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak b el irlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi kasımda 361 bin 382 olurken, ilana koyulan araç sayısı önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 47’si satıldı.

Fiyatlar hafif arttı

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 mod el ine ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 mod el yıllarındaki 123 bin 620 ilanının fiyat değişimleri inc el enerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığı gözlendi.

Satışlarda en büyük pay diz el in

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Kasım 2022’de en yüksek payı 107 bin 111 adetlik satış ve yüzde 63,7 payla diz el otomobiller aldı.

Diz el otomobilleri, 56 bin 135 satış ve yüzde 33,4 payla benzinli, 2 bin 547 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı da 1.975 satışla yüzde 1,2 olurken, el ektrikli otomobillerin payı ise 413 satışla yüzde 0,2 olarak b el irlendi.

Ayrıca geçen ay 55 bin 723 adetle en çok C segment araç satıldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye’deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi list el eme sit el erinin yanı sıra OEM’lerin kurumsal 2. el web sit el eri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireys el araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.