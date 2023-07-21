İkinci el araç fiyatlarında yasağa uymayan ilan sayısı düştü

Ticaret Bakanlığı’nca, ikinci el motorlu araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerindeki fiyattan satılması yasağına uymayan ilan sayısının 20 binden 5 binin altına düştüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandığı hatırlatıldı.

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında ‘ilan platformları’ tarafından uyarıldığı, bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgilerin bakanlığa iletilerek, takibinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır” denildi.

‘CEZALARIN MUHATAPLARINA TEBLİĞ SÜRECİ BAŞLADI’

Bakanlıkça, söz konusu ilanlara ilişkin bilgilerin ilgili ilan platformlarından temin edildiği belirtilerek, “Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300 bin TLye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir. Bu çerçevede, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerimizden, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir. Ayrıca, bilindiği üzere, bireysel satışlarda 1 yıl içinde en fazla 3 araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir” denildi.

(DHA)