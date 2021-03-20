İkili değil saatli bomba

Galatasarsay, geçen haftaki Kayserispor galibiyetinin ardından Rizespor karşısında da rahat kazanmayı bekliyordu. Ancak savunmanın ortasındaki Marcao ve Luyindama’yı unuttu. Bu ikili ‘Bir puan alsam ne ala’ diyen rakibe iki golü adeta hediye etti. Rakibi boğman gereken karşılaşmada, Marcao-Luyindama sürekli kaleci Muslera ve beklere geri paslarla hem takımı yavaşlattı hem de rakibi cesaretlendirdi. Fatih Terim’in yerinde olsam inanın sahaya girer, savunmanın ortasındaki o ikilinin kulaklarını çekerdim. Ardından buna DeAndre Yedlin de bir penaltıyla katkıda bulundu(!)

Karşılaşmanın bir diğer tarafına bakarsak Mohamed-Falcao ikilisiyle çift forvetle sahaya çıkılmasını anlayabiliriz. Ancak bu ikiliyi iki kanadından ortalarla besleyemezsen bu yanlış bir tercihtir. Ya buna göre bir taktikle sahaya çıkarsınız ya da tek forvete dönüp orta sahayı güçlendirerek farklı bir varyasyonla rakibe yüklenirsiniz.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı bu hafta sonunda iç sahada hem de düşme adayı bir takımdan bu kadar gol yemesi affedilir değil. Yüzde 70’e yakın topa sahip olmasına karşın Galatasaray bu şekilde elindeki şampiyonluk şansını bilinçsizlikle şimdilik rakiplerine hediye etmiştir.