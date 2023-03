İki yaşındaki Ayşenur’u öldürmekle suçlanan dayı ifadesini değiştirdi

Burdur’da geçen yıl 2 yaşındaki yeğeni Ayşenur Kazık’a ayağıyla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hızır Tunç Çetinkaya (20), davanın ilk duruşmasında ifade değiştirdi. Sulh ceza hakimliğinde korktuğu için yalan beyanda bulunduğunu öne süren dayı Çetinkaya, “Ayşenur benim ayak ucumda uyuyordu. Ayşenur’a tekme atmadım ve darbetmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Cemil Mahallesi’ndeki evlerinde Ayşenur Kazık’ın geçen yıl 12 Ocak sabahı yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında annesi Kader K. (24) ile birlikte yaşadıkları anneannesi Y.K. ve dayısı Hızır Tunç Çetinkaya gözaltına alındı.

Kader K., savcılık ifadesinde 2017 yılında Erdi K. ile evlendiklerini, 2018’de oğlu Tacettin’in dünyaya geldiğini, Ayşenur’a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti. Daha sonra O.K. ile evlendiğini anlatan Kader K., eski eşinin çocuklarla ilgilenmediğini, doğumdan sonra çocuklarını kendi üvey babasının nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.

‘KAFAM KALDIRMADIĞI ZAMANLAR DÖVDÜĞÜM OLUYORDU’

Dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise “Çocukların bakımını ben yaparım, mamalarını yedirir, altlarını temizlerim. İkisini de çok severim. Onlara bakarken çok yoruluyordum. Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay gecesi de Ayşenur’un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Ablam işten gelince morlukları sordu. Ben de ‘kafasını tahtaya vurdu’ dedim. Tepki vermedi. Gece 2’de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, ‘ses yapma’ dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Vurduğum için üzüldüm, sonra uyudu. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum” ifadelerini kullandı.

‘ARARSAN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜM’

Çocukların biyolojik babası Erdi K. ise ifadesinde, “Y.K. yaklaşık 3 ay önce arayıp yere su döktüğü için Hızır’ın, Tacettin’i ayağından iple kanepeye bağladığını, Ayşenur’u darbettiğini belirtti. Ses kayıtlarını gönderdi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundum. Hızır’ı arayıp durumu sorduğumda ‘Arama çocuklarını. Ararsan çocuklarını öldürürüm’ diyerek beni tehdit etti” dedi.

DAYI TUTUKLANDI

Şüphelilerden anneanne Y.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Kader K. ile Hızır Tunç Çetinkaya ise tutuklandı. Ayşenur’un biyolojik babası Erdi K., nüfusta üzerine kayıtlı olduğu E. K. ve anne Kader K.’den DNA örneği alınmasına da karar verildi. Anne Kader K. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAYI HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Hızır Tunç Çetinkaya hakkında ‘Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ‘Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet’ suçlarından iki kez 8 yıla kadar hapis istemiyle; Kader K. hakkında ise ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’, ‘Altsoya, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye eziyet’ suçlarından 25 yıla kadar, ‘Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet’ suçundan ise iki defa 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Hızır Tunç Çetinkaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Kader K. ile avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

‘AYŞENUR’A TEKME ATMADIM VE DARBETMEDİM’

Duruşmada üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyen Hızır Tunç Çetinkaya, “Yeğenim Ayşenur’a vurmadım. Diğer yeğenim Tacettin’i darbetmedim. Ayşenur benim ayak ucumda uyuyordu. Ayşenur’a tekme atmadım ve darbetmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Diğer sanık Kader K. de olayın yaşandığı gece bizimle birlikte aynı odada kaldı. Onun da Ayşenur’a karşı bir eylemi olmadı” dedi.

‘KORKTUĞUM İÇİN YALAN BEYANDA BULUNDUM’

Polisteki ifadelerini kabul etmediğini söyleyen Çetinkaya, “Polisler beni dövdüğü için onların istediği gibi ifade verdim. Sulh ceza hakimliğinde de korktuğum için yalan beyanda bulundum. Ayşenur’un neden vefat ettiğini bilmiyorum” diye konuştu.

‘KANEPEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ’

Kader K. ise “Ben gece Ayşenur’un ağladığını duymadım. Sabah 07.30- 08.00 gibi uyandım. Hazırlanıp Ayşenur’un odasına geçtim. Kızım Ayşenur dayısının ayak ucundaydı. Baktığımda nefes almıyordu. Bunun üzerine ambulansı aradım. Karnında bir şişlik yoktu ancak alnının sağ tarafında bir yara izi vardı. Dayısına sordum. Kanepeden düştüğünü söyledi. Emniyetteki ifademde kızımı dayısının dövdüğünü neden söylediğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜMÜNDEN DAMADIM SORUMLUDUR’

Tanık olarak dinlenen Y.K. ise torununu, damadı O.K.’nin öldürdüğünü öne sürdü. Y.K., “Ayşenur’un ölümünden damadım O.K. sorumludur. Suç oğlumun üstüne atılıyor. Olay günü sabah 08.00 gibi kızım beni uyandırdı ve Ayşenur’a bir şey olduğunu söyledi. Hızır Tunç’un Ayşenur’u darbettiğini hiç görmedim. Annesi de hiç dövmedi. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. İfadenin altındaki imza benim değil, kabul etmiyorum. Damadım O.K. olay günü bizim evimizdeydi. O.K. bizi tehdit ediyordu” diye konuştu.

‘ÇOCUK KOLTUK ÜZERİNDE ÖLÜ VAZİYETTEYDİ’

Duruşmada olay günü görevli olan 112 acil yardım personeli Aysel Şimşek de ifade verdi. Şimşek, “İhbar üzerine olay yerine gittiğimizde çocuk koltuk üzerinde ölü vaziyetteydi. Bir kaşının üzerinde morluk vardı. Sorduğumuzda annesi kanepeden düştüğünü söyledi” dedi.

ADLİ TIPTAN RAPOR İSTENDİ

Duruşmada Kader K.’nin avukatı, Hızır Tunç Çetinkaya’nın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair adli tıptan rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti Hızır Tunç Çetinkaya’nın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

