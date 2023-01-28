İki üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.
Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. (DHA)
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