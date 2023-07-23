İki terörist etkisiz hale getirildi 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 asker ve polisin şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin Tunceli’de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli kırsalında, jandarma silahlı insansız hava aracı ve ANKA-S desteğinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu’ gerçekleştirildiğini belirterek, “Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; ‘Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ‘Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. (DHA)