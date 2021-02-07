İki takıma da yazıklar olsun

Derbiden önce Fatih Terim’in yaptığı açıklamalar, yenilir yutulur gibi değildi. Tüm statlara bakın, hepsinde loca var. Dolu mu peki? Değil! Peki Fenerbahçe’nin ne ayrıcalığı var? Statta, tribünün en tepesinde kocaman Fenerbahçe Cumhuriyeti yazıyor. Bu neyin cumhuriyeti? Bir tane cumhuriyet var. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı cumhuriyettir. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? 3-5 yönetici milyonlarca taraftara sürekli büyük hedefler gösteriyor. Hayal kırıklığı yaşatmalarına rağmen de taraftarlar hâlâ bu yöneticilerin arkasında duruyor. Sizi kandırıyorlar, farkında değil misiniz?

Maça gelecek olursak. Bu iki takımın milyonlarca taraftarı var. Peki sahada oynanan bu futbol nedir? Sanki o dev takımlar değil de iki mahalle takımı karşı karşıya gelmiş gibi. Heyecan yok, pozisyon yok, tatsız tuzsuz bir 90 dakika vardı dün akşam Kadıköy’de. Ama bizim medya da enteresan. Sayfalara bakarsanız sanki dünya yıldızlarını barındıran Fenerbahçe ve Galatasaray vardı sahada! Daha ne kadar kandıracaksınız bu milleti? Ben burada yöneticilere ve futbolculara kızmıyorum. Asıl onlara gönül vermiş ve tribünlerde senelerdir “Ölmeye ölmeye geldik” sloganı atan taraftarlara kızıyorum. Onlara ayrıca gerçekten üzülüyorum. Sen taraftar olarak ölmeye geliyorsun ama bu sahadakilerin umurunda değil.