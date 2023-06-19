İki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist tespit edildi.

Terör örgütünün sözde lider kadrosunda olduğu değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Bölgede, teröristlere ait iki M-16 piyade tüfeği, bir el bombası, 180 adet 5,56 milimetre mermi, bir RPG-7 mühimmatı, bir silah üstü gece görüş dürbünü, fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. (AA)