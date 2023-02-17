İki mucize daha: 261 saat sonra sağ çıkarıldılar!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı. 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Asrın felaketinin yıkıma yol açtığı illerden Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde bulunan Akademi Hastanesinin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama- kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu’na ulaştı.

Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı’yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. Yaralı ve oldukça bitkin olan depremzedeler, arama- kurtarma ekiplerinin oluşturduğu koridordan ambulansın bulunduğu bölüme götürülürken, çevredekiler ise alkışlarla bu mutluluğa ortak oldu.

TELEFONLA AKRABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ GÖNÜLLÜNÜN ELİNİ ÖPTÜ

Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu. Depremin 11’inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına “Nazlı enkazdan çıktı mı?” diye sordu. ‘Herkesin iyi olduğu’ yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ŞAKİROĞLU’NUN YAKINLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI

Mehmet Ali Şakiroğlunun deprem gecesi oğlu Aziz Yusufu hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz’ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

‘HAYATTA OLDUĞUNA ÜMİDİM VARDI’

Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, “Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusufu hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiyeyi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı” diye konuştu.

Hastane önüne gelen Mehmet Ali Şakiroğulu aynı isimli kuzeni Mehmet Ali Şakiroğulu ise “Kafeteryada oturduğumuz sırada babam dışarı doğru çıkarken depreme yakalandık. Hastane sahibine ağabey herkesi boşalttınız mı diye sorduk. Bize boşalttık dedi. Bugün 2 bebek, 1 de kadın enkazdan çıktı. Amcamın oğlu da buradan çıktı. Hastane sahibinin vicdanına kalmış bir şey. Bize yalan söyledi” diye konuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor.

Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.”

(DHA)