İki kardeş, eniştelerini bıçaklayarak kaçtı

Malatya’da 2 kardeş, tartıştıkları enişteleri Cengiz B.’yi bıçaklayıp, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.’yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)