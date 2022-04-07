İki ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı

Aydın’ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla’da toplam 5 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 trans birey gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları belirlenen 5 trans birey hakkında 2 ay süreyle teknik ve fiziki çalışma yaptı.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik Aydın’ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla’daki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 5 trans birey gözaltına alındı. Para karşılığı trans bireylerle ilişkiye girdikleri belirlenen 50 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan trans bireylerden D.C.L., U.Ö. ve V.Ö. adliyeye sevk edilirken, diğer 2’si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)