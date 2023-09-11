İki husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
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İki husumetlisini sokak ortasında bıçakladı

Çorum’da Muhammet B. (21), çıkan bıçaklı kavgada husumetli olduğu Hüseyin Ö.’yü (27) öldürdü, Bünyamin Ü.’yü (28) ise ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Caddedeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muhammet B. (21) ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet B., Hüseyin Ö. İle Bünyamin Ü.’yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhammet B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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İki husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
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