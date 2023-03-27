İki güzellik merkezi arasındaki rekabet silahlı tehdide dönüştü

İstanbul’da iki güzellik merkezi sahibi arasındaki rekabet, ‘silahlı tehdit’ davasına dönüştü. Güzellik merkezlerinden birinin sahibi olan Alkan Yıldız, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği diğer merkezin sahibi Sevim A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Sevim A. hakkında, ‘Sesli, yazılı ve görüntülü iletiyle hakaret’, ‘Birden fazla kişi tarafından silahla tehdit’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçlamalarından 3 yıl 1 aydan, 13 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yıldız, “Beni sanatçı Nihat Doğan’a öldürtmek istemiş, kendisi de zaten tanık olarak ifade verdi. Bizi takip ettiriyor. Bana ‘Beyaz renk arabana binerken 9 milimetre mermiyi yiyeceksin, bugün kan akacak’ içeriğinde mesaj gönderdi” dedi.

İstanbul’da iki güzellik merkezinin sahibi arasındaki iş rekabeti, silahla tehdit suçlamasıyla davaya dönüştü. Güzellik merkezi sahibi Alkan Yıldız, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlanarak, diğer güzellik merkezinin sahibi Sevim A. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Sevim A. ile Alkan Yıldız’ın aynı iş kolunda çalıştıkları, aralarında adli makamlara da yansıyan geçimsizlik olduğu belirtildi. Sevim A. hakkında, ‘Sesli, yazılı ve görüntülü iletiyle hakaret’, ‘Birden fazla kişi tarafından silahla tehdit’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçlamalarından 3 yıl 1 aydan, 13 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

NİHAT DOĞAN TANIK OLARAK DİNLENDİ

İddianamede şarkıcı Nihat Doğan’ın geçtiğimiz yılın Kasım ayında youtube üzerinden canlı yayınlanan bir programa telefonla bağlandığı ve Sevim A.’nın kendisine Alkan Yıldız’ı öldürtmek istediğini anlattığı belirtildi. İddianamede, tanık olarak ifadesi alınan Nihat Doğan’ın, “Sevim A. bana, whatsapp yazışmalarımızda ve telefon konuşmalarımızda, Alkan Yıldız’ı vurdur gibi, bir sözü oldu. Defalarca kez hakaret ve küfürlerde bulundu. Kendisine bu şeklide konuşmasının doğru olmadığını söyledim. Yıldız’a ulaşıp durumu ilettim. Başına bir şey gelirse benim bir ilgim olmadığını anlattım” şeklinde ifadeleri yer aldı.

SAVCI 13 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

İddianamede Sevim A.’nın Alkan Yıldız’a, gönderdiği mesajlara örnekler de verildi. Sevim A.’nın, ‘Evinizde karşınıza çıkacağım. Ya sen bana kendini öldürteceksin ya da ben. Hasım geldim hasım giderim’ içeriğindeki tehdit mesajları iddianamede yer aldı. İddianamede Sevim A. ile ortak hareket eden diğer şüpheli Muhammed Ali T.’nin Yıldız’a yönelik, ‘Yakıt aldığın yere git kamera kayıtlarına bak, arka koltukta olan çocuğuna dua et. Ben kanı çocuk yanında akıtmam, ansızın karşına çıkacağım, sakat kalacaksın’ içeriğindeki mesajı aktarıldı.

Sevim A. hakkında, ‘Sesli, yazılı ve görüntülü iletiyle hakaret’, ‘Birden fazla kişi tarafından silahla tehdit’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ 3 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 1 aydan 13 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer şüpheli Muhammed Ali T.’nin ise ‘Birden fazla kişiyle birlikte zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

“7 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN, 70 YAŞINA KADAR AİLENDE ERKEK BIRAKMAYACAĞIM”

Alkan Yıldız DHA’ya yaptığı açıklamada, Sevim A.’nın 2019 yılında kendi merkezlerine ait tescillenmiş bir cilt bakımı işlemini kullandığını sosyal medya paylaşımlarından öğrendiklerini söyledi.

Kendisini arayarak uyardıklarını ve tescilli bu işlemi yapmamasını istediklerini söyleyen Yıldız, “Bize mesajla ölüm tehditleri, küfür ve hakaret etti. Sevim A. ile davalı olduk. Nihat Doğan’a da beni öldürtmek istemiş. Suç duyurusunda bulunduğumuzda Nihat Doğan da tanık olarak ifade verdi. Bana ‘Beyaz renk arabaya binerken 9 milimetre mermiyi yiyeceksin, bugün kan akacak, 7 yaşındaki oğlundan başlayıp, 70 yaşına kadar ailende erkek bırakmayacağım’ içeriğinde mesajlar atıyor. İş yapamaz hale geldik, bütün huzur ve sükunumuzu bozdu. Ailemle gittiğim benzin istasyonunda bile takip etmişler. Mesajlarında ‘Benzin istasyonunda gördüm seni, dua et arabada çocuğun vardı. Yoksa seni öldürecektim’ diye mesaj gönderdi. Anlıyoruz ki bu kişi bizi takıntı haline getirmiş ve takip ediyor. Beni ve ailemi öldürmek için sürekli fırsat kolluyorlar. Zaten sosyal medya hesaplarından da açık açık ismimi kullanarak ‘Seni bitireceğim Alkan Yıldız’ şeklinde paylaşımlarda bulunuyor. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Sevim A., hakkındaki iddiaları reddederek, kendisinin tehdit edildiğini küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.

(DHA)