BUNU YAZMAK GEREK

İki gün sağlık izni

Değerli okurlar; sizden iki günlük izin rica ediyorum.

Bir ayı geçen süreye rağmen sinsi biçimde hiç bitmeyen hafif nezle ve öksürük sorunumu çözebilmek için bazı testlere girmek zorundayım.

Bu da günlük yazı yazma saatlerime denk geliyor.

Zaman kalmasına kalıyor elbette ama konsantre olmakta zorlanıyorum o zaman da.

Bu nedenle bugün ve yarın yazı yazmayacağım. Cuma ve cumartesi günleri de zaten yazı günüm değil.

Böylelikle 4 günlük bir zamanı ağırlıklı olarak sağlık sorunuma ayırma fırsatı bulacağım.

Pazar günü görüşmek üzere hepinize sevgiler sunarım.