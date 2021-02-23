İki gün arayla kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor

Afyonkarahisar’da kaldıkları Sevgi Evi’nde babaları tarafından izinli alınarak eve getirilen Sevda (14) ve Gülsüm Yumuk (15) kardeşler, 2 gün arayla ortadan kayboldu.

En büyük çocuğu askerde olan, küçük kızı böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan, eşi ise akciğer kanseri nedeniyle engelli olan Bünyamin Yumuk (48), kayıp kızlarını aramadığı yer kalmadığını, jandarma ve polise haber verdiğini belirterek bulunması için yardım istedi.

Merkeze bağlı Süğlün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan en büyüğü askerlik görevini yaparken, 3 kızından 2’si Sevgi Evi’nde, 6 yaşında olan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan küçük kızları ise yanlarında kalıyordu. Bünyamin Yumuk günlük işlerde çalışırken, Cennet Yumuk’un aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalışan ailenin kızları Gülsüm 9 ay önce, Sevda ise 2 ay önce babanın talebi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Afyonkarahisar’daki Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

KIZLARDAN HABER YOK

Bünyamin Yumuk, kızları Gülsüm ve Sevda’yı 13 Şubat’ta izinli olarak eve getirdi. 18 Şubat Perşembe günü rahatsızlanan Bünyamin Yumuk, eşiyle birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gitti. Aynı gün kızlarından Sevda, ‘Anneanneme gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Eşiyle hastaneden eve dönen Bünyamin Yumuk, 20 Şubat Cumartesi günü uyandığında ise Gülsüm’ün de evden gittiğini fark etti. O günden sonra haber alamadığı kızlarından Sevda’nın cep telefonuna ulaşamayan, Gülsüm’de ise cep telefonu bulunmadığını söyleyen Bünyamin Yumuk, çocuklarının bulunması için yardım istedi.

‘GİTMEDİĞİM YER KALMADI’

Kızları Gülsüm ve Sevda’yı sık sık okuldan kaçtıkları ve eve gelmedikleri gerekçesiyle Sevgi Evi’ne yerleştirdiğini anlatan Bünyamin Yumuk, çocuklarını aramaya devam ettiklerini söyledi. Bünyamin Yumuk, “Ben çocuklarımı seviyorum. Çocuklarımın bana geri dönmesini istiyorum. Bunların nereye gittiğini bilemiyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Eşim engelli, yüzde 86 engeli var. Eşime de bakmak zorunda kalıyorum. Çocukların nereye gittiğini, geldiğini bilemedim. Kendim hastaneye gittim. Geldiğimde ulaşamadım. Kayboldu gitti, nereye gittiğini de bilemiyorum. Gören duyan varsa bize haber versin. Akrabalarıma falan sordum, telefon ettim, biraderim de dahil onların da haberi yok. Jandarmaya gittim, yurtlarına gittim, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gittim. Emniyet de jandarma da peşinde. Gitmediğim yer kalmadı” dedi.

‘HERHANGİ BİR TARTIŞMA YAŞAMADIK’

Kızlarını hafta sonunu birlikte geçirmek için Sevgi Evi’nden aldığını ve eve getirdiğini anlatan Bünyamin Yumuk, “Ben rahatsızlanınca ambulans çağırdım, ambulans ile hastaneye gittim eşimle beraber. Hastaneden geldikten sonra çocuklarımın biri gitmiş. Haber alamadım, ninesinin oraya vardım, ninesinin oradan haber alamadık. Oradan öbür tarafa gittim, oradan da haber alamadık. Herhangi bir tartışma yaşamadık. Ben hastalandım, anjiyo olmaya gittim devlet hastanesine. Hastaneden geldikten sonra buraya cuma günü eve geldiğimizde yok. Ondan sonra kayboldu gitti çocuk. Daha sonra da diğeri gitti” diye konuştu.

Engelli anne Cennet Yumuk da, “Sevda 3-4 gündür kayıp. Gülsüm de gece gitmiş, kaçta gittiğini bilmiyorum. Bulunmalarını istiyorum. Arayıp duruyoruz günlerdir. Hiçbir haber yok” ifadelerini kullandı. (DHA)