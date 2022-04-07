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İki grup birbirine girdi: Alışveriş merkezi savaş alanına döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grubun yumruklu, tekmeli kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki iki grup henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Daha da hararetlenen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

İki grubun yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgayı, alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavgada alışveriş merkezi adeta savaş alanına döndü.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

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İki grup birbirine girdi: Alışveriş merkezi savaş alanına döndü
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