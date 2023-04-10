İki çocuk annesi evinde ölü bulundu

Kayseri’de, 2 çocuk annesi Hanife Yeniçeri (41), evinde ölü bulundu. Kadının hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki oğlunun yerde yatan annesini bayıldı sanarak komşulara haber vermesiyle anlaşıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Tavanlı Sokakta 3 katlı bir apartmanın 2nci katında meydana geldi. Hanife Yeniçerinin 9 yaşındaki oğlu Barış Yeniçeri, annesinin yerde yattığını görünce bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi. Eve giden komşunun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yeniçerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)