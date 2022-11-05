İki bakanlıkta görevden alma ve atama kararı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Mustafa Yılmazer atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Abdulkerim Taşar getirildi.

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına, Kenan Akduman, Recep Ateş ve Zekeriyya Nane’nin ataması gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin görevden alındı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Kemal Kayıran, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut Şentürk, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Esat Şimşek, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne İsmail Çetin, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Rifat Ataş, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Erdal Dingil, Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Celal Kanbur, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki Bayıcı atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu getirildi. (AA)