İki aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay7da arama kurtarma çalışmalarına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram’ın başında bulunduğu 11 kişilik ekip, 2 aylık bebek Mehmet Çınar’ı enkazdan sağ çıkardı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), depremden etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay ile deprem bölgesine yakın illerden Antalya, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli’deki üniversitelerin imkânlarının il afet koordinasyon birimlerinin öncülüğünde depremzedelere sunulması kararlaştırıldı.

Depremin etkilediği 10 ilde 17, 12 ilde 27 olmak üzere toplam 44 üniversite de depremzedelere hizmet veriyor.

44 ÜNİVERSİTE DEPREMZEDELERİN ‘EVİ’ OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller ile civar illerdeki toplam 44 üniversite depremzedelerin ‘evi’ oldu. Üniversitelerden arama kurtarma çalışmalarında uzman ekipler ve gönüllüler, arama kurtarma çalışmalarına, yardım kampanyalarına katılarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bu çerçevede üniversitelerin yurt, yemekhane, toplantı, konferans salonları vs. gibi barınmaya ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına elverişli mekanları depremzedelere açıldı. Depremden kurtulan ve evleri depremde hasar gören vatandaşlar kampüslerdeki güvenli kapalı mekanlara yerleştirildi. Üniversitelerde depremzedelere 24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor.

Öte yandan, Türkiye genelinde tıp fakültesi bulunan üniversitelerin sağlık personeli depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

ÜNİVERSİTELİ MİLLİ DAĞCI VE EKİBİ 7 HAYAT KURTARDI

Deprem haberini Erzurum’da bir kongredeyken öğrenen ve 17 saat süren yolculuğun ardından Hatay’a ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram’ın başında bulunduğu ekip, 24 saatte 7 hayat kurtardı. Aralarında Rus ve Azerbaycanlı dağcıların da olduğu 11 kişilik ekip gece önce doktor Ufuk Bayraktar’ı ardından da umudun sembolü haline gelen 2 aylık bebek Mehmet Çınar’ı enkazdan sağ çıkardı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATIP İYİLEŞECEĞİZ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin akademisyeni, idari personeli ve öğrencileriyle depremden etkilenen vatandaşların yardımına hızla koştuğunu belirterek, üniversite kampüslerinin barınma ve tüm imkanlarının devletin kurumlarıyla koordineli şekilde depremzedelerin hizmetine sunulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bölgeden, yaşadığımız bu büyük acıyı hafifletecek dayanışma ve umut hikayeleri geliyor. Üniversite personelimizin, öğrencilerimizin kimi enkazdan insan kurtarıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi yardım toplama çalışmasına katılıyor. Gösterdikleri bu dayanışmadan dolayı tüm akademi camiamızla, üniversite personelimizle ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Bu örnek insanlık hikayeleriyle, bu dayanışma ruhuyla millet olarak zor günleri birlikte atlatıp iyileşeceğiz.”

(DHA)