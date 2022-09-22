İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kurum kadromuza 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İHSAN Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’naÖğretim Üyesi alımımızla ilgili hazırlanmış olan ilanın tarafınızca gazetede yayınlanması konusunu arz ederiz.

SON BAŞVURU TARİHİ : 06/10/2022 (17:30)

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