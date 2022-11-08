İhanet sonrası cinsel ilişki sıklığı neden artar?

Evlilik dışı ilişki, çiftlerden biri için yaşanabilecek en büyük krizlerden biridir. Eğer aldatan eşe bir şans daha verilirse çift arasında yoğun bir cinsellik yaşanabilir. İşte bunun sebepleri…

Neden böyle bir durum yaşıyoruz?

SORU:

35 yaşında 12 yıldır evli bir kadınım. Bir ay önce eşimin beni aldattığını öğrendim. Büyük kavgalardan sonra bir kez daha denemeye ve ilişkimizi kurtarmaya karar erdik. Çok sık kavga etmemize rağmen eskisinden daha fazla cinsellik yaşıyoruz, bunun sebebi nedir? M.E./Sinop

CEVAP:

Sağlam ilişkiler; ihanetten ağır yara alsa da güçlenerek çıkarken, zayıf ilişkiler çoğu zaman ayrılma ya da boşanmaya gider. Erkeklerde evlilik dışı ilişkinin ne­deni çoğu zaman cinsel tatmin arayışıdır. Yeni, farklı, ulaşılmaz ve gizemli olanın çekiciliği erkekler, böyle bir ilişkinin içine çekebilir. Böyle bir durumda kadın ciddi bir özgüven kaybı yaşayabilir, cinsel yönden çekiciliğini yitirdiğini, eşini ihmal ettiğini düşünebilir. Kriz döneminde kadın kendinin de iyi bir seks partneri olduğunu göstermek, erkekte dağılma riski taşıyan evliliğini kurtarmak ve suçluluk duygula­rıyla ve her ikisi birlikte aradaki bağı güç­lendirmek için yoğun bir cinsel birliktelik döngüsüne girebilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız cinsellik kaybetme korkusuna karşı ilişkiyi korumak ve arada ki bağı güçlendirmek amacı taşıyor olabilir. Esas olan sağlıklı bir iletişim geliştirerek güven sorununu aşmak ve çift olarak birbirinizi anlamaya çaba göstermenizdir.

Sertleşme sorunu tedavi edilir mi?

SORU:

42 yaşındayım, ikinci evliliğimi yaptım. Bu evliliğimde de sertleşme sorunu ya­şıyorum. Mastürbasyonda sorun olmu­yor, ilişkide oluyor. Sertleşme ilaçları biraz işe yarar gibi ama yeterli değil. Bu sorunun bir çaresi var mı? Y.N./ İstanbul

CEVAP:

Sertleşme sorunu tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Tek tip sertleşme sorunu yoktur. Mastürbasyonda sertleşmenin olma­sı ve ilişkide olmaması organik kökenli bir sertleşme sorunundan çok psikolojik neden­lerden kaynaklanan bir sertleşme sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Psikolojik kökenli sertleşme sorununun nedeni çok çeşitli olabilir. Çocuk sahibi olmayı istememe, eşe kızgınlık ya da ilişkide kendini güçsüz his­setme, güvensizlik, hastalık kapma korkusu, evliliğin geleceğiyle ilgili belirsizlikler, bazen vajina korkusu denilen, erken çocukluk dönemlerinden kaynaklanan bilinçaltı bir çatışmanın neden olduğu sertleşme soru­nu bu nedenlerden sadece bir kaçıdır.

Cinsel isteksizliğin sebebi ne olabilir?

SORU:

17 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden bir cinsel isteksizliğim var. Bu durum evliliğime zarar vermeye başladı. Cinsel terapi ile düzelir mi, terapide neler yapı­lır ve maliyeti ne kadardır? G.E./ Antalya

CEVAP:

Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karma­şık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sıkıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekonomik sorunlar, aile sorun­ları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Her derdin dermanı içinden çıkar. Organik nedenden kaynaklı bir durumda ilaç ya da ameliyat tedavi­si, psikolojik nedenden kaynaklanıyorsa cinsel terapi çözüm olabilir. Cinsel terapi ücreti uzmanın çalıştığı şehir, unvanı ve deneyime göre değişebilir.