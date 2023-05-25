İhanet erkeğin cinsel hayatını nasıl etkiler?
Eşini aldatmak erkeğin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir. İki tarafa da yetmek zorunda kalmak cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına yol açabilir.
Ben neden böyle bir sorun yaşıyorum?
SORU:
42 yaşındayım, 6 aydır devam eden gizli bir ilişkim var, eşim bilmiyor. İlişkinin başlarında cinsel olarak her şey çok iyiydi ama bir aydır sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Daha önceden böyle bir şikayetim yoktu, neden böyle oldu? G.D./ Samsun
CEVAP:
Evlilik dışı ilişkiler evliliğin tsunamisidir, çifti birçok yönden olumsuz etkiler. Çift ilişkisindeki cinsel sorunlar evlilik dışı ilişkilere neden olabilirken bazen de tam tersi evlilik dışı ilişkiler evlilikte cinsel sorunlara neden olabilir. Paralel bir hayat çoğu zaman beraberinde birçok sorunu getirir. Bunların başında cinsel sorunlar gelir. Yasak, gizli ve yeni olanın heyecanıyla eşe ve çocuklara karşı hissedilen suçluluk duygularının neden olduğu iç çatışma enerjinin büyük bir kısmını alır. Böyle durumlarda iki tarafa da yetmek zorunda kalan erkekte cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları ortaya çıkabilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız evlilik dışı ilişkinin psikolojik kaynaklı bir sertleşme sorununa neden olduğu düşünülebilir. Böyle bir durumda sertleşme sorunuyla birlikte evlilik sorunlarını da anlatabileceğiniz bir terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.
Yatakta başarısızlık korkusu nasıl aşılır?
SORU:
34 yaşında bekar bir erkeğim. Yatakta başarılı olamamaktan korkuyorum. Bu sorunu nasıl aşabilirim? H.Ş./Mersin
CEVAP:
Başarısızlık korkusunu yenmek için önce hatalarınızla yüzleşmeniz gerekir. Hatalarınızdan ders almalı ve hatanızın varlığını kabullenmelisiniz. Hata yapmak bir “son” değildir. Başarısız olduğunuza dair bir düşünceniz varsa öncelikle bakış açınızı değiştirmelisiniz. Seksten keyif alıp, keyif verebilen erkekler hayatlarında hiç cinsel başarısızlık yaşamamış kişiler değil, hatalarından ders almış kişilerdir. İkinci olarak partnerinizi tatmin etme konusunda kendinizi zorlamayı bir kenara bırakmanız gerekir. Böyle durumlarda kendinizi suçlamadan önce elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı kendinize hatırlatmalısınız. Üçüncü olarak gerektiğinde bir cinsel terapistten yardım istemekten çekinmemelisiniz