İhanet erkeğin cinsel hayatını nasıl etkiler?

Eşini aldatmak erkeğin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir. İki tarafa da yetmek zorunda kalmak cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına yol açabilir.

Ben neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

42 yaşındayım, 6 aydır devam eden gizli bir ilişkim var, eşim bilmiyor. İlişkinin başlarında cinsel olarak her şey çok iyiydi ama bir aydır sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Daha önceden böyle bir şikayetim yoktu, neden böyle oldu? G.D./ Samsun

CEVAP:

Evlilik dışı ilişkiler evliliğin tsunamisidir, çifti birçok yönden olumsuz etkiler. Çift ilişkisindeki cinsel sorunlar evlilik dışı iliş­kilere neden olabilirken bazen de tam tersi evlilik dışı ilişkiler evlilikte cinsel sorun­lara neden olabilir. Paralel bir hayat çoğu zaman beraberinde birçok sorunu getirir. Bunların başında cinsel sorunlar gelir. Ya­sak, gizli ve yeni olanın heyecanıyla eşe ve çocuklara karşı hissedilen suçluluk duygu­larının neden olduğu iç çatışma enerjinin büyük bir kısmını alır. Böyle durumlarda iki tarafa da yetmek zorunda kalan erkekte cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları ortaya çıkabilir. Sizin durumunuzda yaşadı­ğınız evlilik dışı ilişkinin psikolojik kaynaklı bir sertleşme sorununa neden olduğu düşünülebilir. Böyle bir durumda sertleş­me sorunuyla birlikte evlilik sorunlarını da anlatabileceğiniz bir terapistten profesyo­nel destek almanız uygun olur.

Yatakta başarısızlık korkusu nasıl aşılır?

SORU:

34 yaşında bekar bir erkeğim. Yatakta başarılı olamamaktan korkuyorum. Bu sorunu nasıl aşabilirim? H.Ş./Mersin

CEVAP:

Başarısızlık korkusunu yenmek için önce hatalarınızla yüzleşmeniz gerekir. Hatalarınızdan ders almalı ve hatanızın varlığını kabullenmelisiniz. Hata yapmak bir “son” değildir. Başarısız olduğunu­za dair bir düşünceniz varsa öncelikle bakış açınızı değiştirmelisiniz. Seksten keyif alıp, keyif verebilen erkekler ha­yatlarında hiç cinsel başarısızlık yaşa­mamış kişiler değil, hatalarından ders almış kişilerdir. İkinci olarak partneri­nizi tatmin etme konusunda kendinizi zorlamayı bir kenara bırakmanız gerekir. Böyle durumlarda kendinizi suçlamadan önce elinizden gelenin en iyisini yaptığı­nızı kendinize hatırlatmalısınız. Üçüncü olarak gerektiğinde bir cinsel terapistten yardım istemekten çekinmemelisiniz