İhanet bir evliliği nasıl etkiler?

Sağlam ilişkiler; ihanetten ağır yara alsa da güçlenerek sıyrılırken; zayıf ilişkiler çoğu zaman ayrılık ya da boşanmayla sonuçlanır

Neden eskisinden daha farklıyız?

SORU:

32 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. İki ay önce eşimin beni aldattığını öğren­dim. Boşanma aşamasındayken bir kez daha denemeye karar erdik. Çok sık kavga etmemize rağmen eskisinden daha fazla cinsellik yaşıyoruz. Bunun sebebi nedir? K.R./Bursa

CEVAP:

Sağlam ilişkiler; ihanetten ağır yara alsa da güçlenerek çıkarken, zayıf ilişkiler çoğu zaman ayrılma ya da boşanmaya gider. Erkeklerde evlilik dışı ilişkinin ne­deni çoğu zaman cinsel tatmin arayışıdır. Yeni, farklı, ulaşılmaz ve gizemli olanın çekiciliği erkekler, böyle bir ilişkinin içine çekebilir. Böyle bir durumda kadın ciddi bir özgüven kaybı yaşayabilir, cinsel yönden çekiciliğini yitirdiğini, eşini ihmal ettiğini düşünebilir. Kriz döneminde kadın kendinin de iyi bir seks partneri olduğunu göstermek, erkekte dağılma riski taşıyan evliliğini kurtarmak ve suçluluk duygula­rıyla ve her ikisi birlikte aradaki bağı güç­lendirmek için yoğun bir cinsel birliktelik döngüsüne girebilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız cinsellik kaybetme korkusuna karşı ilişkiyi korumak ve arada ki bağı güçlendirmek amacı taşıyor olabilir. Esas olan sağlıklı bir iletişim geliştirerek güven sorununu aşmak ve çift olarak birbirinizi anlamaya çaba göstermenizdir.

Cinsel terapinin bir yararı olur mu?

SORU:

7 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden bir cinsel isteksizliğim var. Bu durum eşimle aramızı bozdu. Cinsel terapi ile düzelir mi, terapide neler yapılır? M.D./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karmaşık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sı­kıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekono­mik sorunlar, aile sorunları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Her derdin dermanı içinden çıkar. Cinsel terapide sağlıklı bir cinsellik yaşamanın önündeki engeller konuşularak birer birer aşılmaya çalışılır. Cinselliğin yeniden yapı­landırıldığı, istek ve arzuların korkusuzca dile getirilebildiği sorun yaşanma ihtimali daha düşüktür. Cinsel terapi ücreti uzmanın çalıştığı şehir, unvanı ve deneyime göre değişebilir. Büyük şehirlerde taşraya göre biraz daha pahalı olabilir.