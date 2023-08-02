İHA, drone diye yutturuluyor!

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Rus Haber Ajansı TASS’daki açıklamasına göre Moskova çevresinde iki Ukrayna askeri insansız hava aracını/İHA düşürdükleri anlaşılıyor.

Yani Moskova drone ile vurulmamış!

Drone ile İHA da aynı şey değildir.

Drone ile vuruldu söylemini ise ABD ve AKP’ye yakın yazılı ve görsel medya dillendiriyor!

5 Mayıs 2023’deki “Kremlin’i vuran İHA” başlıklı yazımda Bayraktar, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmalara değinmiştim.

Ukrayna’nın “eurointegration” haber ajansının 31 Temmuz’daki haberine göre Baykar Teknoloji, Ukrayna’da Bayraktar tamir merkezi kurmak için Ukrayna Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladı.

Şimdi Rusya’nın drone ile vuruldu haberinin neden yapıldığını yeniden değerlendirin…

Rusya Ukrayna savaşı başladıktan bir gün sonra Ukrayna değil Rusya kaybedecek diye yazmıştım.

O gün Rusya kazanacak diyenlerin bugün benim ile aynı çizgiye geldiği görülüyor.

Tabi kaybetmesinin en temel nedeni ise en çok sıktığı elin, BOP eşbaşkanının eli olmasıdır!

Diğer yandan Putin, SSCB’yi parçalayan Yeltsin’in veliahdıdır.

Ancak Putin geriye kalan Rusya’nın da parçalanacağını görünce direnmeyi tercih etmiştir.

Suriye üzerinden ABD ile restleşen Rusya’nın, eninde sonunda iki üssünü de kapatıp Suriye’den yakında çekileceğini de göreceğiz…

Türkiye’de AKP ve medyası Ukrayna tahılının sadece ABD ve AB ülkelerine gittiğini gizlediği için Afrika’ya tahıl gitmediğini kimse bilmiyor.

Hele hele Rusya’nın tahıl ihraç edemediğini de bilen yok.

Rusya, tahıl anlaşmasını iptal ederek Afrika ülkelerini yanına almaya çalışsa da sonuç değişmeyecektir.

Rusya’nın Afrika ülkeleri ile Moskova’da gerçekleştirdiği zirvede esas gündem, Rusya’nın BM Daimi üyeliği ve veto hakkı konusudur.

ABD’nin istediği ve Erdoğan’ın da yıllardır dillendirdiği “Dünya beşten büyüktür” sloganı da BM daimi üyeliklerin kaldırılması içindir.

Son yıllarda ABD’nin, Rusya’nın ve Erdoğan’ın Afrika ziyaretlerinin perde arkasında hep bu konu vardır.

Afrika, Arap Baharı yıkımıyla zaten dikensiz gül bahçesine dönmüştür.

Rusya istediği kadar karşılıksız tahıl versin Afrika, BM’de ABD’nin yanında yer alacaktır…

2024 Rusya devlet başkanlığı seçiminde Putin çizgisinin işi çok zor.

Bir düşman ülkenin İHA’ları başkent Ankara’yı vursa ne düşünürsünüz!

Herkes Türkiye’nin savunma sisteminin çöktüğü düşünür.

Sorumluluk ise iktidara yüklenir…

Rusya çöktü.

Rusya’nın başına, parçalanmaya rıza gösteren bir iktidar gelinceye kadar ABD durmayacaktır!

Çin artık yalnızdır.

Çin ise Rusya kadar bile dayanamayacaktır…