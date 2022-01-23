İğrenç olay: Böyle yakalandı!
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İğrenç olay: Böyle yakalandı!

Kadınların görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli yakalandı…

İstanbul Bayrampaşa’da yolda yürüyen kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen Pakistan uyruklu M.S’yi şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla görüntülerini çektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis ekipleri, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S’yi (35), bugün Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

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