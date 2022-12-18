Iğdır’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
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Iğdır’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır’ı dört gündür esir alan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksıyor.

Iğdır’da yoğun sis nedeniyle dün İstanbul-Iğdır ve Ankara-Iğdır uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İstanbul-Iğdır arasında bugün yapılacak olan uçak seferinin de sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edileceği bildirildi.

Kentte dört gündür etkili olan yoğun sis, kara yolu trafiğini de olumsuz etkiliyor. Iğdır’da sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 5, bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Iğdır’dan Nahçıvan, Kars ve Ağrı’ya giden kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler, şehir içinde araçlarının farlarını yakarak ilerliyorlar. (ANKA)

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