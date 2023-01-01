Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Iğdır Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Iğdır Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 29.12.2022 – 16.01.2023 Tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

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