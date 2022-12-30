Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Iğdır Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Iğdır Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023

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