İflasın nedeni sensin Terim

Üç büyük kulübün aldığı kötü neticeler sonunda diğer rakiplerinin maçlarını izleyip hakem hatalarını ön plana çıkararak yapılan aptalca yorumlar Türk futbolunu bitme noktasına getirdi. Trabzonspor iyi futbol oynuyor ama üç büyüklerin kötü performansı onlara başarı olarak yansıyor.

Galatasaray, ısrarla rakip kaleye geçişlerde neden bu kadar yavaş hareket ediyor? Hocaların yapması gereken iyileştirmeleri biz yorumcular söylemek zorunda kalıyoruz. Bu eksikleri hoca olarak göremiyorsan takımın başında ne işin var?

Karagümrük, ligin güçlü ekiplerinden. Dolayısıyla Galatasaray’ın sıkıntı yaşayacağı biliniyordu. Berkan, Cicaldau ve Taylan üçlüsü neden yan yana oynar anlamıyorum. Bu Pulgar nerede, neden oynamıyor?

Fatih Terim’e de bir çift lafım var: Çık delikanlı gibi hocalık yap. Başkan olmak istediğine dair iddialar var. Sen başkanlık yapamazsın. Herkes Burak Başkan’ı eleştiriyor ama bu kadroyu kuran Fatih Terim’dir. Bu kadar büyük maliyetlerle Galatasaray’ı iflas noktasına getiren sensin. Hâlâ dışarıda kendini haklı çıkarmak için her türlü eylemi yapıyorsun. Yazıklar olsun sana.