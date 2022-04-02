İflasın eşiğindeki ülkede OHAL ilan edildi
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İflasın eşiğindeki ülkede OHAL ilan edildi

Ekonomik kriz nedeniyle protestoların büyüdüğü Sri Lanka’da Devlet Başkanı Rajapaksa, OHAL ilan etti.

Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa artan protestoların ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. OHAL kararı, resmi gazetede yayınlandı.

Karar, Sri Lanka’da Devlet Başkanı Rajapaksa’nın konutuna saldırılması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geldi. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken hükümet, gösterileri muhalefet partileri tarafından düzenlenen “terör eylemi” olarak nitelendirmişti.

Borç krizi yaşayan ve iflasın eşiğine gelen Sri Lanka’da halk uzun süredir giderek artan hayat pahalılığını ve günde 13 saati bulan elektrik kesintilerini protesto ediyor.

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