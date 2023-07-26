İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler 
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İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler 

Sancaktepe’de İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otobüsün önünü kesen otomobildekiler, camı kırarak şoförü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsün önünü kesti. Yanında bulunan bir kişi ile birlikte otobüsün camını kırarak şoförü yumrukladılar. Saldırganlardan biri olay anında silah çekti.

Vatandaşlar saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(DHA)

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