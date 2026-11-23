İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), filosuna katacağı yeni otobüslerin rengini vatandaşların tercihine göre belirledi. İETT tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen ankette İstanbulluların büyük çoğunluğu nostaljik kırmızı renkten yana oy kullandı.

İETT, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden yeni otobüslerin kırmızı renkte olup olmaması konusunda bir anket başlattı. İstanbulluların katılımına açılan anketin sonuçları bugün kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızı rengi tercih etti. Böylece İETT'nin yeni otobüslerinde kırmızı renkli tasarımın yeniden kullanılması kararlaştırıldı.

İETT OTOBÜSLERİNİN RENKLERİ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞTİ

16 Haziran 1939'da Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin millileştirilmesiyle kurulan İETT'nin kırmızı-beyaz renkli logosunda Türk bayrağından esinlenildi.

İETT otobüslerinin renk ve tasarımları ise yıllar içerisinde birçok kez değişti. 1965 yılında otobüslerin üst bölümleri krem, alt bölümleri ise kırmızı olarak tasarlandı.

1990 yılında turuncu-mavi renklerin kullanılmaya başlanmasının ardından, 1996'da yeniden krem-bej üst ve kırmızı alt bölümden oluşan tasarıma geçildi.

2006 yılında filoya yeşil-beyaz ağırlıklı, çevre dostu otobüsler dahil edildi. 2011'de Otobüs A.Ş. araçları erguvan, Özel Halk Otobüsleri ise turkuaz renkle hizmet vermeye başladı.

2020 SONRASI SARI RENK DÖNEMİ BAŞLADI

2012 yılında İETT'nin ana filosunda sarı-beyaz damalı tasarım tercih edildi. 2020 yılından sonra ise otobüslerde tek tip sarı renk uygulamasına geçildi.

İstanbulluların katıldığı son anketle birlikte nostaljik kırmızı tasarım yeniden gündeme geldi.