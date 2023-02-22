İdrar kaçırma kadınlarda hangi sorunlara neden olur?

İdrar kaçırma kadının; aile ve iş ilişkileri, cinsel işlevler gibi birçok yönünü olumsuz etkiler ve bu nedenle yaşam kalitesini bozar…

Bu problemimin çözümü nedir?

SORU:

43 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. Ben de 2 aydır idrar kaçırma sorunu başladı. Doktora gitmeye utanıyorum. Ne yapabilirim? M.S./Manisa

CEVAP:

İdrar kaçırma kadınlarda yaygın bir sorun­dur. Ancak mahremiyetleri ve cinsellikleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle de mev­cut durumun hastalar tarafından kabul edil­mesi genellikle zordur. Nitekim birçok insan bu sorun hakkında konuşmaktan çekinmek­te, idrar kaçırmanın yönetimi ve tedavisi için doktorlara başvurmamaktadır. Kendini “ıslak”, “kirli” veya “kokulu” hissetmekten kaynaklanan rahatsızlık, birçok kişinin eg­zersiz, alışveriş, arkadaş ziyareti gibi sosyal ve fiziksel aktivitelerini kısıtlamasına neden olur. Ayrıca bu durum kadınlarda sıklıkla düşük benlik saygıya, düşük fiziksel çekicilik düşüncesine, yetersizlik hissine, cinsel istekte azalmaya sonuç olarak da depres­yona yol açabilir. Günlük aktivitelerinizin kısıtlamanıza ve sosyal etkileşimlerinizi sınırlamanıza neden oluyor, yaşam kalitenizi olumsuz etkiliyor ve idrar kaçırma sık gö­rülüyorsa veya yaşam kalitenizi etkiliyorsa, tıbbi yardım almayı ertelememelisiniz.

İlişkimiz nasıl normale döner?

SORU:

6 ay önce doğum yaptım. Eşimin cinsel isteğini karşılamakta güçlük çekiyorum. Bu durum evliliğimizi olumsuz etkiliyor. Ne yapmalıyım? Ö.S./İstanbul

CEVAP:

Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan son­raki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebi­lir. Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler bir­birlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Erkekler için cinsel isteklerinin karşılanması adeta hala değerli olduğunun, sevildiğinin bir ispati gibidir ve reddedildikle­rinde öfkelenip kırıcı olabilirler. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağ kopmamalıdır. Sizin durumu­nuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

Eşime derdimi nasıl anlatırım?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşim cinsel konularda aşırı kırılgan biri, söylediğim her şeyden alınıyor. Sorunlarımı paylaşamıyorum. Bunu nasıl başarabilirim? R.A./Edirne

CEVAP:

Cinsellik her şeyden önce bir iletişim ve paylaşımdır. Sağlıklı bir iletişim duygu ve düşüncelerin çekinmeden açıkça ifade edilmesiyle mümkündür. Eşlerden birinin aşırı alıngan ve iletişime kapalı olması iletişimin kesilmesine neden olur. Eşlerin birbirleriyle konuşmakta en fazla zorlandığı konuların başında öz bakımla ilgili konular, orgazm olma isteği, cinsel fanteziler ve ilişki süresi gelir Konuşulmayan her konu yanlış anlaşılır, muhtemel varsayımlarla doldu­rulur. Varsayımlar üzerinden doyumlu bir cinsel yaşam inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle eşler cinsel sorunları cinselliğin yaşanmadığı bir zaman dilimi içerisinde karşılıklı sınırlara saygı göstererek özenli bir dille konuşabilmelidir.