İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO’dan yapılan duyuruda, ‘Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa’ seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

BUDO’DAN SEFER İPTALİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO’dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planan, Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi. (DHA)