İdeolojiler birer din midir?..
Youtube’a video çektiğim günden beri beni kararlılıkla takip eden Ddddfffggg Fgggsjs…
İdeolojileri eleştirdiğim son videoma…
Şu mesajı bırakmış:
“Dedeciğim: Bütün mesele insanlıkta. Ben bir bardak suyla da abdest alırım ya da çeşmenin kurnasını sonuna kadar açar dakikalar süren bir abdest alırım. İdeolojileri bence fazla gözümüzde büyütüyoruz…”.
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Ddddfffggg Fgggsjs mahlâsını kullanan sevgili torunum haklı…
Aynen, dediği gibi…
Ve…
Ben de:
“İdeolojileri gözünüzde büyütmeyin” diyorum…
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Kendimden:
“Liberal Demokrat Sosyalist” olarak söz edişimin temel amacı:
İdeolojileri reddetmek…
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Çünkü canlarım…
İdeoloji:
Yenilenemeyen…
Geliştirilemeyen…
Daha doğrusu:
Egemenlerinin gelişimine izin vermediği bir tür dindir…
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Egemenler, nasıl ki milyarlarca yoksul ama dindar yığınları:
Yoksul…
Ezik…
Ve…
Beceriksiz bıraktıysa…
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İdeolojiler de toplumları aynen dinler gibi:
Yoksul…
Ezik…
Ve…
Beceriksiz bıraktı…
Handikapları var
“Ünlü olmaktan hiç de hoşnut olmayan çok ünlü bir kişi ismi söyle” denilse…
Hiç düşünmeden: “Vehbi Koç” derim…
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Çünkü Vehbi Bey…
Çok akıllı bir iş insanıydı…
Akıllı insanlar bilirler ki…
“Ünlü” olmak göz önünde olmaktır…
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Göz önünde…
Ve…
Çok başarılı olmak…
Ya da:
“Ayıplı” bir iş yapmak…
Kıskanılmak…
Veya…
“Düşman sahibi” olmak demektir…
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Yıldızları göz kamaştırıcı kılan şey:
Yakından görünmüyor oluşları değil mi?…
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Eskinin bilgeleri:
“İki dinle bir söyle” derken…
“Merak edilen, uzakta biri olarak kal” demek istemiş olmalılar…
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Muharebelerde ilk vurulanlar…
En önde olanlar…
Ya da:
Siperden ilk olarak başını çıkarıp görünenlerdir…
Neresini sıksaydı
Rahmi Turan’ın “Siyasi Fıkralar” isimli kitabından bir fıkra…
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Demirel ve Ecevit de bir ara…
Erdoğan-Kılıçdaroğlu gibi:
Birbirlerine küstüler….
İki lider bir gün Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde bir araya gelmek zorunda kaldılar.
Toplantı sonrası gazetecilerden biri Demirel’e sordu:
“Sayın Demirel, Sayın Ecevit’in elini sıktığınız doğru mu?..”.
Demirel her zamanki gülümsemesiyle cevap verdi:
“Ya, neresini sıkçaktım?..”.
Kartal olmaya özenme
Ünlüler, önemleri ne kadar büyük olursa olsun:
Hareket kabiliyetleri o kadar düşük olan insanlardır…
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Helmut Kudszus’un dediği gibi:
Devasa bir kartal…
Küçük bir serçenin geçtiği delikten geçemez…
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En ufacık delikten uçup kaçabilecek bir serçe olun…
Hem avcılara…
Hem kartallara yem olmazsınız…
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Ve canlarım…
Eğer meraklıysanız…
Eğer ünlü olmak için çabalıyorsanız:
Vazgeçin…
Hiç acımaz…
Hemen vururlar…
Ünlü müyüm
Çok konuştuğum doğru…
Ama ben…
Konuşarak ve yazarak:
İşimi yapıyorum…
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Ünlü biri değilim…
Hiçbir zaman da:
Ünlü olmadım…
Kaldı ki…
Ünlü olmak:
Hedeflerim arasında değil…
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Ünlüler…
Kabız oluşu bile haber olan kişilerdir…
Kabız olduğuma ilişkin haber duydunuz mu hiç?..
Krizde miyiz?
Gelişmiş ülkelerde ekonomik krizler:
Mali sektör krizi ile başlar…
Bankalar krize girince…
Reel sektör de çöker…
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Yani:
Gelişmiş ekonomilerde:
Mali sektör krize girdiği andan itibaren…
Tüm ekonomi krize girmiş sayılır…
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Gelişmekte olan ülkelerde ise kriz önce:
Reel sektörde başlar…
Ve…
Reel sektör çökünce…
Kullandıkları krediler geri dönmeyeceği için:
Mali sektör de krize girer…
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Demek istemem o ki:
Krizden haberdar olma konusunda…
Gelişmekte olan ülke ekonomilerini yönetenler…
Gelişmiş ülkelere göre avantajlıdır…
Çünkü…
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Reel sektör krizi…
Tıpkı kalp krizi gibi…
Tedbir alınmazsa ölümün (Büyük buhranın) yaklaştığını:
Önceden haber verir…
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Örnek vermem gerekirse canlarım…
Gelişmiş ülkeler:
Gökdelenin en üst katındaki salonlardan birine açıldığı zannedilen kapıyı (Mali sektör) açar açmaz:
Boşluğa düşerler…
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Gelişmekte olan ülkeler ise…
Önce alçak bir boşluğa (Reel sektör) düşer…
Daha sonra…
Karşılarına çıkan kapıyı açıp adım atmadan önce:
Dışarıyı kontrol ederler…
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Ne var ki canlarım…
Ekonomi yönetimimiz, reel sektör krizini sürekli erteleyerek…
Bankalar krizini de ertelemiş oluyor…
Ama…
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Bu kafayla devam edilirse…
Sonunda:
İkisinin de aynı anda çöktüklerini göreceğiz…
Şaşırmayın…
İki temel sektör
Ekonominin iki temel sektörü:
Reel sektör ve mali sektördür…
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Mal ve hizmetleri:
Üreten ve tüketen tüm bireyler:
Reel sektörü oluşturur…
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Mali sektör ise…
Ekonomide, iktisadi faaliyetlerin finansmanında:
Rol oynar…
Bankalar…
Sigorta şirketleri ve benzeri…
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Şöyle de diyebiliriz:
Mali sektör, reel sektörün tasarruflarını:
Önce toplayan…
Ve sonra tekrar:
Reel kesime (Üreticilere ve tüketicilere) kullandıran sektördür…