İdeolojiler birer din midir?..

Youtube’a video çektiğim günden beri beni kararlılıkla takip eden Ddddfffggg Fgggsjs…

İdeolojileri eleştirdiğim son videoma…

Şu mesajı bırakmış:

“Dedeciğim: Bütün mesele insanlıkta. Ben bir bardak suyla da abdest alırım ya da çeşmenin kurnasını sonuna kadar açar dakikalar süren bir abdest alırım. İdeolojileri bence fazla gözümüzde büyütüyoruz…”.

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Ddddfffggg Fgggsjs mahlâsını kullanan sevgili torunum haklı…

Aynen, dediği gibi…

Ve…

Ben de:

“İdeolojileri gözünüzde büyütmeyin” diyorum…

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Kendimden:

“Liberal Demokrat Sosyalist” olarak söz edişimin temel amacı:

İdeolojileri reddetmek…

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Çünkü canlarım…

İdeoloji:

Yenilenemeyen…

Geliştirilemeyen…

Daha doğrusu:

Egemenlerinin gelişimine izin vermediği bir tür dindir…

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Egemenler, nasıl ki milyarlarca yoksul ama dindar yığınları:

Yoksul…

Ezik…

Ve…

Beceriksiz bıraktıysa…

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İdeolojiler de toplumları aynen dinler gibi:

Yoksul…

Ezik…

Ve…

Beceriksiz bıraktı…

Handikapları var

“Ünlü olmaktan hiç de hoşnut olmayan çok ünlü bir kişi ismi söyle” denilse…

Hiç düşünmeden: “Vehbi Koç” derim…

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Çünkü Vehbi Bey…

Çok akıllı bir iş insanıydı…

Akıllı insanlar bilirler ki…

“Ünlü” olmak göz önünde olmaktır…

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Göz önünde…

Ve…

Çok başarılı olmak…

Ya da:

“Ayıplı” bir iş yapmak…

Kıskanılmak…

Veya…

“Düşman sahibi” olmak demektir…

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Yıldızları göz kamaştırıcı kılan şey:

Yakından görünmüyor oluşları değil mi?…

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Eskinin bilgeleri:

“İki dinle bir söyle” derken…

“Merak edilen, uzakta biri olarak kal” demek istemiş olmalılar…

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Muharebelerde ilk vurulanlar…

En önde olanlar…

Ya da:

Siperden ilk olarak başını çıkarıp görünenlerdir…

Neresini sıksaydı

Rahmi Turan’ın “Siyasi Fıkralar” isimli kitabından bir fıkra…

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Demirel ve Ecevit de bir ara…

Erdoğan-Kılıçdaroğlu gibi:

Birbirlerine küstüler….

İki lider bir gün Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde bir araya gelmek zorunda kaldılar.

Toplantı sonrası gazetecilerden biri Demirel’e sordu:

“Sayın Demirel, Sayın Ecevit’in elini sıktığınız doğru mu?..”.

Demirel her zamanki gülümsemesiyle cevap verdi:

“Ya, neresini sıkçaktım?..”.

Kartal olmaya özenme

Ünlüler, önemleri ne kadar büyük olursa olsun:

Hareket kabiliyetleri o kadar düşük olan insanlardır…

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Helmut Kudszus’un dediği gibi:

Devasa bir kartal…

Küçük bir serçenin geçtiği delikten geçemez…

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En ufacık delikten uçup kaçabilecek bir serçe olun…

Hem avcılara…

Hem kartallara yem olmazsınız…

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Ve canlarım…

Eğer meraklıysanız…

Eğer ünlü olmak için çabalıyorsanız:

Vazgeçin…

Hiç acımaz…

Hemen vururlar…

Ünlü müyüm

Çok konuştuğum doğru…

Ama ben…

Konuşarak ve yazarak:

İşimi yapıyorum…

★

Ünlü biri değilim…

Hiçbir zaman da:

Ünlü olmadım…

Kaldı ki…

Ünlü olmak:

Hedeflerim arasında değil…

★

Ünlüler…

Kabız oluşu bile haber olan kişilerdir…

Kabız olduğuma ilişkin haber duydunuz mu hiç?..

Krizde miyiz?

Gelişmiş ülkelerde ekonomik krizler:

Mali sektör krizi ile başlar…

Bankalar krize girince…

Reel sektör de çöker…

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Yani:

Gelişmiş ekonomilerde:

Mali sektör krize girdiği andan itibaren…

Tüm ekonomi krize girmiş sayılır…

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Gelişmekte olan ülkelerde ise kriz önce:

Reel sektörde başlar…

Ve…

Reel sektör çökünce…

Kullandıkları krediler geri dönmeyeceği için:

Mali sektör de krize girer…

★

Demek istemem o ki:

Krizden haberdar olma konusunda…

Gelişmekte olan ülke ekonomilerini yönetenler…

Gelişmiş ülkelere göre avantajlıdır…

Çünkü…

★

Reel sektör krizi…

Tıpkı kalp krizi gibi…

Tedbir alınmazsa ölümün (Büyük buhranın) yaklaştığını:

Önceden haber verir…

★

Örnek vermem gerekirse canlarım…

Gelişmiş ülkeler:

Gökdelenin en üst katındaki salonlardan birine açıldığı zannedilen kapıyı (Mali sektör) açar açmaz:

Boşluğa düşerler…

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Gelişmekte olan ülkeler ise…

Önce alçak bir boşluğa (Reel sektör) düşer…

Daha sonra…

Karşılarına çıkan kapıyı açıp adım atmadan önce:

Dışarıyı kontrol ederler…

★

Ne var ki canlarım…

Ekonomi yönetimimiz, reel sektör krizini sürekli erteleyerek…

Bankalar krizini de ertelemiş oluyor…

Ama…

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Bu kafayla devam edilirse…

Sonunda:

İkisinin de aynı anda çöktüklerini göreceğiz…

Şaşırmayın…

İki temel sektör

Ekonominin iki temel sektörü:

Reel sektör ve mali sektördür…

★

Mal ve hizmetleri:

Üreten ve tüketen tüm bireyler:

Reel sektörü oluşturur…

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Mali sektör ise…

Ekonomide, iktisadi faaliyetlerin finansmanında:

Rol oynar…

Bankalar…

Sigorta şirketleri ve benzeri…

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Şöyle de diyebiliriz:

Mali sektör, reel sektörün tasarruflarını:

Önce toplayan…

Ve sonra tekrar:

Reel kesime (Üreticilere ve tüketicilere) kullandıran sektördür…