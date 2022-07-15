İcraat zamanı

Galatasaray’da bir transfer dönemi daha heyecan ve mutluluk yerine tedirginlik içerisinde geçiyor. Yine futbol yapılanması içerisinde işlemeyen bir sistem hatta yetki dağılımı konusunda sorun varmış algısı kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Geçmişte Fatih Terim, Işıtan Gün’ü istemedi. Bugün Erden Timur’un, Cenk Ergün ile anlaşamadığı söylemleri konuşulmaya başlandı. Geçmişte iş birliği ile hatasız transfer yapmak yerine kişisel egoların sonucunda bir sene kurban verildi. Bugün de yine aynı söylemler başladığına göre aynı hatalarla bir sene daha göz göre göre kaybedilmemeli. Ayrıca kişilerin eksik işlerinin, alan doldurma tartışmalarının Galatasaray armasının yanında hiçbir önemi yok.

Mevcut yönetim seçim döneminde söylediği transfer çalışmalarında istediği adımları atamamış ve geç kalmıştır. Bunun sebepleri ne olursa olsun Galatasaray yönetimi yeni sezon öncesi daha hızlı hareket edip kampa yeni transferleri yetiştirmek zorundaydı. Bu gerçekleşmediyse bahaneleri ya da sebepleri taraftarları ilgilendirmez. Başkan ve yönetimler sorun çözmek için var. Bugün eğer söylenenler doğruysa ve transferler aksıyorsa camianın seçilmiş lideri olarak Dursun Özbek olaya el koymalı, gerekirse transfer organizasyonunun başına kendisi geçmelidir.

Galatasaray’ın maddi ve manevi kaybedecek bir senesi daha yok. Bu gerçeği görüp buna göre hareket etmek gerekir. Yani, “Ben değil, o yapamadı. Aslında şöyle olacaktı ama bundan dolayı olmadı” gibi söylemlerin Galatasaray’a faydası olmadığı gibi çok büyük zararları olduğunu geçmişte tecrübe ettik.

Artık taraftarlar sonuç görmek istiyor. Sahada Galatasaray armasına yakışan bir takım izlemek istiyor. Kişilerin sorunlarıyla, sosyal medya ve medya oyunlarıyla kimsenin uğraşacak hali kalmadı.