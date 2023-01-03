İçki ve sigarada ÖTV artışı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki otomatik artış da belli oldu. Buna göre; sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV yüzde 22,29 oranında artacak. Bu artış, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

ÖTV Kanunu’na göre; içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda, TÜİK’in ilan ettiği Yİ-ÜFE’nin son altı aydaki değişim oranında otomatik olarak belirleniyor.

TÜİK, bugün aralık ayı Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Böylece alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22,29 oranında arttı. Bu çerçevede, bir litre alkolde 602,48 olan ÖTV’nin, yüzde 22,29’luk artışla 736,77 lira olması bekleniyor.

BİNGÖL: 114 LİRALIK BİR ÜRÜNÜ, YAKLAŞIK 294 LİRA VERGİ ÖDEYEREK 408 LİRAYA ALMIŞ OLACAĞIZ

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranlarının ardından sosyal medya hesabından, 70’lik rakı üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

“Alkol oranı yüzde 45 olan bir 70’lik rakının vergisiz fiyatı 114,46 lira, ÖTV 232,08 lira, KDV 62,37 lira, toplam vergi 294,45 lira, yaklaşık raf fiyatı 408 lira olacaktır. Bir litre alkolde 602,48 lira olan ÖTV, yüzde 22,29 artarak 736,77 lira olmuştur. Bu durumun, toplum sağlığını korumakla ilgisi kalmamıştır. Gelir odaklı bir vergileme yaklaşımı oluşmuş; hatta alkolden alınan ÖTV, bir vergi politikası aracı olmaktan çıkıp yaşam tarzına müdahaleye dönüşmüştür.”

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “ÖTV’de yüzde 22,29’luk artış, 33 liralık bir sigaranın 40 liraya yükselmesi anlamına geliyor. Bira da 8-10 lira arasında zamlanır. Zamlar ise raflara, konuya dair kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yansıyacak” dedi.

Öte yandan, bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisini kullanarak bir karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayınlanması gerekiyor. (ANKA)