İçki sahte ölüm gerçek

Türkiye genelinde sahte içki sattığı-bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ve depolara eş zamanlı ‘Alkol Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Toplam 20 ton metil alkol ele geçirildi. 21 kişinin öldüğü İzmir, sahte içkide rekor kırdı. İzmir’de son bir haftada yapılan operasyonlarda 16 ton ton etil alkol ile 240 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

İstanbul’da ise farklı depolara yapılan baskınlarda 15 ton sahte içki ele geçirildi. Dün Kocaeli, Hatay, Muğla, Mersin, Antalya, Gaziantep, Tekirdağ, Bursa, Adıyaman, Balıkesir ve Aydın’daki operasyonlarda da yüzlerce şişe satışa hazır sahte içki ile yüzlerce litre etil alkole el konuldu.

50 GÖZALTI, 6 TUTUKLAMA

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, ekim ayı içerisinde il genelinde 49 alkol zehirlenmesinin yaşandığı öğrenildi. Ölen 9 kişinin haricinde 9 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

İstanbul emniyetince olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda, 52 kişinin tespit edildiği, 50 şüphelinin ise yakalandığı öğrenildi. Polis ekiplerince ifadeleri alınan 33 şüpheli serbest kalırken, ölümlerle ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyeye gönderildiği belirtildi.

Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 şüphelinin tutuklandığı 7 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

İzmir’de 21, Kırıkkale‘de 7, Mersin‘de 6, İstanbul‘da 9, Muğla‘da 2, Aydın‘da 2, Trabzon‘da 1 ve Zonguldak‘ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı can verirken toplam ölü sayısı 49 oldu. 8 kentte 50’den fazla kişi de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görüyor.