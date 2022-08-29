İçişleri: Tendürek’te PKK’ya ait cephane ele geçirildi
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İçişleri: Tendürek’te PKK’ya ait cephane ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve yaklaşık 2 hafta önce terörden temizlenin Tendürek Dağı’nda PKK/KCK terör örgütüne ait cephane ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen ‘Eren Abluka-35 Operasyonu’ kapsamında, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan 2 mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada; zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilo TNT patlayıcı, 40 fünye, 20 adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, elektronik devre paneli, 19 adet AK-47, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16, 1 adet T-40 bomba atar, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 bin 883 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi. (DHA)

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İçişleri: Tendürek’te PKK’ya ait cephane ele geçirildi
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