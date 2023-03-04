İçişleri: Şubat ayında 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, şubat ayında 7 bin 407 kırsal operasyon, 769 şehir operasyonu düzenlendiğini, 46 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulduğu, 95 bin 190 konteyner planlandığı belirtildi. 11 bin 832 konteyner kurulduğu, bunlarda toplam 47 bin 328 kişinin barındığı kaydedildi. Afet bölgesinde 1 milyon 652 bin 857, diğer illerde de 320 bin 111 kişiye barınma hizmeti verildiği belirtildi. Hasar tespiti yapılan toplam bina sayısının 1 milyon 622 bin 210 olduğu, hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısının 4 milyon 930 bin 349 olduğu kaydedildi.

TERÖR OPERASYONLARI

Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, şubat ayında; 7 bin 407 kırsal operasyon, 769 şehir operasyonu yapıldığı, 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı olan ve yardım den 976 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonlarda 10 sığınak, 20 silah, 3 mayın, 9 el bombası, 34 kilo patlayıcı madde, 653 mühimmatın ele geçirildiği; 5 terör eyleminin ise engellendiği kaydedilerek, “1 Ekim 2022-15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlanmıştır. Bugüne kadar büyük çaplı 25 ayrı bölgede devam Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları ile birlikte 6 bin 186 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda toplam; 40 terörist etkisiz hale getirildi, 511 sığınak-barınak imha edildi, 244 silah, 366 el bombası, 153 mayın-el yapımı patlayıcı, 690 fünye, bin 526 kilo patlayıcı, 59 dürbün, 90 telsiz, 90 bin 935 mühimmat ele geçirildi” denildi.

UYUŞTURUCUYA 1161 TUTUKLAMA

Şubat ayında uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 14 bin 221 operasyonda ise 18 bin 208 kişinin gözaltına alındığı, 1161 kişinin tutuklandığını belirtildi. 1724 kaçakçılık ile mücadele operasyonunda 2 bin 410 kişinin gözaltına alındığı, 36 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Kaçakçılık operasyonlarına ilişkin de “Şubat ayında 364 bin 984 paket kaçak sigara, 954 bin 901 litre kaçak akaryakıt, 93 bin 105 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Siber suçlarla mücadelede kapsamında 16 bin 96 hesap ile ilgili çalışma yapıldı, 209 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında toplam 8 bin 958 düzensiz göçmen ve 535 organizatör yakalandı. 545 bin 937 Suriyeli ülkesine geri döndü, 3 milyon 495 bin 347 Suriyeli kayıt altına alındı, 2 milyon 776 bin 96 yabancının ülkeye girişi engellendi” açıklaması yapıldı. (DHA)