İçişleri Bakanlığı: İşte ‘yeni kontrollü normalleşmenin’ tüm ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı’nın yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin genelgesi ile düşük, orta ve yüksek riskli illerde müşteri kabul etmeye başlayacak olan iş yerlerinin, HES kodu kontrolü zorunlu olacak. Nikâh ve düğün yapacaklar 3 gün öncesinden e-Başvuru üzerinden dilekçe verecek.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlara ilişkin genelge yayımladı. Buna göre; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrılacak ve salgınla ilgili ek tedbirler risk gruplarına göre belirlenecek.

İLLERİN RİSK DURUMUNA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Genelgede, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van düşük risk grubunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat orta risk grubunda; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak yüksek risk grubunda; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ise çok yüksek risk grubunda yer alan iller oldu.

TEDBİRLER 2 MART’TAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK

İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve alınan kararların 2 Mart’tan itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak. Risk gruplarına göre uyulması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman diliminde şehirlerarası seyahat edilmesine ilişkin esaslar daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi devam edecek.

HAFTA İÇİ 21.00 İLE 05.00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Normalleşme sürecinde de tüm Türkiye’de hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aynı kısıtlama, düşük risk grubunda yer alan illerde de hafta sonu uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise cuma saat 21.00 ile cumartesi 05.00, cumartesi saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTINA UYGULANAN KISITLAMA, DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILACAK

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığı’nca yüz yüze eğitim ve sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanları sokak kısıtlamasından muaf olacak. Ancak, bu kişilerin gerekli evraklarını belgelendirmeleri gerekecek.

‘MEKANLAR, YÜZDE 50 KAPASİTEYLE MÜŞTERİ KABUL EDECEK’

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme ve içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa- koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Bu risk gruplarındaki yeme- içme yerleri 19.00 ile 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeme-içme yerleri, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis veya gel- al şeklinde, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme- içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa- koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışabilecek. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

DÜGÜN VE NİKAHLARA YENİ DÜZENLEME

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecek. Ayrıca kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin valilik ve kaymakamlıklara en az 3 gün öncesinden bildirilmesi gerekecek, yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara, kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediği denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacak.

Benzer şekilde nikah veya düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya düğün organizasyonu yapacakların en az 3 gün öncesinden valilik ve kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi gerekecek.

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİNDE NORMALE DÖNÜLDÜ

Kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürüldüğü, valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecek.

