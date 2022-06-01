İçişleri Bakanı Soylu: Gri kategorideki örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri kategorideki bir terör örgütü mensubunun ailesinin çabaları ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir haftada yurt içinde ikinci örgüt mensubunun teslim olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, teslim olan örgüt mensubunun gri kategoride olduğunu belirterek, “PKK terör örgütü sökülüp atılıyor. Bir haftada yurt içinde ikinci örgüt mensubu ikna ile teslim oldu. Gri kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu” ifadelerine yer verdi. (İHA)